МО РФ сообщило об уничтожении опорника ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные вели огонь из 120-мм минометов "Сани", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчеты кочующих 120-мм минометов "Сани" Восточной группировки ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа продолжают наносить удары по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции с использованием 120-мм буксируемого минометного комплекса "Сани". Расчеты 120-мм минометов "Сани" применяют так называемую тактику кочующих минометов. Ее суть в том, что минометчики передвигаются вдоль линии фронта и работают с заранее подготовленных позиций. Расчет разворачивается за считанные минуты, производит пять-шесть выстрелов и немедленно покидает огневую позицию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что целеуказание и корректировка огня минометов велась с использованием беспилотных летательных аппаратов. По данным разведки, минометные расчеты подразделений артиллерии 29-й общевойсковой армии Восточной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ и помогли штурмовым подразделениям продвинуться вперед.