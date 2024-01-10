МО РФ сообщило о поражении артиллеристами ВДВ мест размещения ВСУ на правом берегу Днепра

Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, добавили в военном ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Артиллеристы-десантники из состава группировки ВС РФ "Днепр" поразили места расположения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, применяя 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", и нанесли противнику серьезные потери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

"Работаем ежедневно, без выходных. Выходных у нас не бывает. Погода тоже без разницы какая. Работаем, давим. Чем больше давим, тех их меньше. Победа будет за нами. Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной тоже хватает техники. Давим все, что попадается. В основном, М777 чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", - рассказал командир огневого взвода с позывным Ровный, его цитирует военное ведомство.

Отмечается, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению мест размещения личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника.