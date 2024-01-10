10 января, 02:03
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих

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В районе Серебрянского лесничества расчеты FPV-дронов подразделений спецназа уничтожили более 10 украинских военных в укрытии, добавил старший офицер пресс-центра Центральной группировки ВС России Леонид Шаров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ за прошедшие сутки обнаружили и подавили более 20 средств поражения ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Червоная Диброва на краснолиманском направлении. Как рассказал ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, общие потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих.

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"Подразделения артиллерии группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении поразили семь командно-наблюдательных и четыре опорных пункта украинских войск. Во взаимодействии с беспилотной авиацией и войсковой разведкой обнаружено и подавлено более 20 огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Червоная Диброва", - сказал Шаров.

Он уточнил, что также в районе Серебрянского лесничества расчеты FPV-дронов подразделений спецназа уничтожили свыше 10 украинских военных в укрытии. Общие потери противника за сутки на направлении составили до 190 военнослужащих, 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация", 3 автомобиля. 

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