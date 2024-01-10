МО РФ показало боевую работу расчета гаубицы "Мста-Б"

Российские военнослужащие уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Южного военного округа уничтожил минометный расчет Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" отдельной артиллерийской бригады Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил минометный расчет ВСУ, который украинские националисты развернули в промзоне вблизи своих передовых позиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальности 12 км. Обнаружение позиции минометного расчета ВСУ, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили артиллерийские корректировщики разведывательного подразделения, находившиеся на наблюдательном пункте вблизи вражеских позиций.

"В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов Южной группировки войск расчет 120-мм миномета ВСУ был уничтожен прямым попаданием вместе с боекомплектом. После завершения боевой работы артиллеристы производят маскировку орудий и покидают позиции, укрываясь в блиндажах, а при необходимости проводят противоогневые маневры и оперативно меняют огневую позицию за минимально короткое время", - отметили в военном ведомстве.