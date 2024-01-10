Главком ВМФ сообщил о создании пяти дивизий и одной бригады морской пехоты

По словам адмирала Николая Евменова, соответствующее решение приняли "в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пять дивизий и бригада морской пехоты будут сформированы в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

В декабре 2023 года на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах сформировать пять дивизий морской пехоты на базах существующих бригад в береговых войсках Военно-морского флота.