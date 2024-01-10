В ДНР сообщили, что ВСУ оставили часть позиций на некоторых участках фронта под Донецком

Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что украинские войска на этом направлении кратно сократили применение артиллерии

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Украинские войска покинули некоторые позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой", - сказал Гагин. Он уточнил, что в одном из брошенных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены несколько единиц стрелкового вооружения разного калибра.

По словам Гагина, украинские войска на этом направлении кратно сократили применение артиллерии и для экономии снарядов нарастили удары беспилотниками.

Во вторник начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на донецком направлении.