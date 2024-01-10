Источник: подводный ракетоносец "Князь Пожарский" выведут из эллинга в конце января

Министр обороны Сергей Шойгу ранее поставил задачу принять крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" в состав Северного флота до завершения 2024 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") в конце января. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Восьмой по счету "стратег" семейства "Борей" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду для достройки в конце января", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства в декабре поставил задачу принять подводный ракетоносец "Князь Пожарский" в состав Северного флота до завершения 2024 года. В ходе госиспытаний атомоход, как и другие лодки проекта, выстрелит "Булавой" по полигону Кура на Камчатке.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".