ВМФ РФ проработал вопрос о создании перспективного авианосца

Главком Военно-морского флота Николай Евменов также отметил, что основными надводными кораблями флота ближней морской зоны будут современные многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России проработало вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Главком ВМФ также отметил, что основными надводными кораблями флота ближней морской зоны будут современные многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием. Это корветы типа "Стерегущий" и "Гремящий", а также малые ракетные корабли типа "Град Свияжск".

По словам Евменова, дальнейшее развитие получит класс кораблей противоминной обороны - морских тральщиков, создаваемых с использованием композитных материалов корпуса корабля и современных средств поиска и уничтожения мин.