МО РФ заявило об отражении атаки штурмовиков Нацгвардии Украины в районе Работина

Противник потерял до 40 военных и 3 автомобиля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили атаку штурмовой группы Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино, потери противника на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля", - заключили в военном ведомстве.

В новость была внесена правка (14:33 мск) - передается с исправлением формулировки заголовка, верно - атаки штурмовиков Нацгвардии Украины.