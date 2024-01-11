"Астарта", "Севастополь", "Возмездие": чем снабжают войска российские оружейники

В течение 2023 года отечественные производители создавали новые и совершенствовали имеющиеся образцы стрелкового оружия: представлена крупнокалиберная винтовка "Астарта", автомат Калашникова был в очередной раз модернизирован. Объемы выпуска увеличивались, началось массовое производство новых моделей — к примеру, пошла в серию снайперская винтовка Чукавина, наследница знаменитой СВД. ТАСС — о новинках в области стрелкового вооружения

Автомат Калашникова продолжает совершенствоваться

Легендарный автомат Калашникова, символ российского оружия, продолжает дорабатываться с учетом опыта его применения в специальной военной операции (СВО). Планировалось, что обновленные автоматы начнут поступать заказчику уже в этом месяце. В мае 2023 года был представлен доработанный новейший вариант оружия — АК-12. Автомат под патрон 5,45х39 мм пришел в войска в 2019 году и с тех пор последовательно модернизировался. К примеру, ранее этот "Калашников" получил более эргономичные приклад и рукоятку, обновленную спусковую скобу и измененные прицельные приспособления. Однако в ходе последних изменений конструкторы решили исключить у оружия режим отсечки по два выстрела — к значительному увеличению эффективности он не приводил, при этом серьезно усложняя конструкцию. Помимо этого, система управления огнем теперь стала двухсторонней, то есть удобной как для правшей, так и для левшей. Цевье стало более прочным и лучше защищает руку бойца от тепла ствола при стрельбе. Изменено дульное устройство, его стало проще использовать с прибором малошумной стрельбы.

Автомат АК-19 — экспортная модификация АК-12 под патрон 5,56х45 мм, принятый в странах НАТО — появился в 2020 году. Но в минувшем году концерн "Калашников" презентовал АК-19 в короткоствольном исполнении, а в октябре прошлого года впервые показал его за рубежом, на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Там он выступал в роли средства самообороны летчика в составе комплекта из других элементов.

Автомат АК-12 © Софья Сандурская/ ТАСС

При этом концерн, несмотря на увеличение общего плана выпуска продукции на 60% в течение двух лет, за первую половину 2023 года полностью выполнил годовой объем гособоронзаказа.

Концерн "Калашников" выполнил отгрузку партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком. В целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 концерн "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в два раза Пресс-служба концерна

Снайперская винтовка Чукавина пошла в серию

Снайперская винтовка Чукавина © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В минувшем году стало известно, что начала серийно производиться снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), а в последние дни 2023 года концерн "Калашников" сообщил об отгрузке первой серийной партии винтовки в адрес заказчика. Специальная военная операция стала для новинки испытательным полигоном, а военнослужащие, участвовавшие в опытной эксплуатации, отзывались об оружии положительно.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина призвана заменить заслуженного ветерана — снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Оружие использует один и тот же патрон 7,62х54 мм и наследует надежность знаменитого предка, однако у СВЧ улучшена кучность стрельбы на 25–30%, значительно возросла эргономичность, появилась возможность использовать прибор малошумной стрельбы, гасящий пламя и приглушающий звук выстрела.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин наградил конструктора оружия Андрея Чукавина орденом Александра Невского "за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу".

Впрочем, знаменитая СВД в умелых руках остается грозным оружием. Так, снайпер разведгруппы российских десантников с позывным Сайгон в зоне специальной военной операции лишь за два дня уничтожил 18 солдат противника. Его командир отметил, что Сайгон является самоучкой и служит в армии с 1996 года, поучаствовав во многих вооруженных конфликтах. Боевые действия военнослужащие подразделения ведут в лесах, поэтому дистанция выстрелов предельно малая: 100–200 м.

Крупный калибр развивается

Снайперская винтовка "Астарта" © Георгий Султанов/ ТАСС

Прошлый год пополнил номенклатуру российского крупнокалиберного снайперского вооружения новым изделием: холдинг "Высокоточные комплексы" (в составе госкорпорации "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2023" самозарядную винтовку "Астарта" калибром 12,7 мм. Специалисты свидетельствуют, что по точности новое оружие значительно превосходит американский аналог — снайперскую винтовку Barrett. По словам Виталия Булгакова, заместителя управляющего директора АО "КБП" (входит в "Высокоточные комплексы"), новинка укладывает пять пуль в круг диаметром 1,5 см, тогда как зарубежный одноклассник на испытаниях показывает средний разброс группы в 6 см.

За счет большого калибра такое оружие способно поражать бронетехнику противника и живую силу в укрытиях. Первыми "Астарту" получат бойцы специальных подразделений. Всего планируется произвести порядка 1 тыс. таких винтовок.

В декабре прошлого года стало известно, что для крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 разработан патрон с моноэлементной пулей. Такой боеприпас может поразить легкий броневик на расстоянии до 2 км, а с дистанции в 100 м прошивает современный бронетранспортер западного образца.

Винтовки частных производителей применяются в СВО

Винтовка BespokeGun Raptor Tactical © Виктор Бодров/ ТАСС

Вооружают бойцов в зоне СВО и частные оружейные компании. Так, в сентябре минувшего года "тяжелые" снайперы Тихоокеанского флота и военнослужащие подразделений спецназа на южнодонецком назначении получили винтовки BespokeGun Raptor Tactical. Об этом сообщил ТАСС представитель производителя — "Московской Оружейной Компании", ведущей хозяйственную деятельность бренда BespokeGun. Образец дальнобойного снайперского оружия был разработан специально для применения в спецоперации, имеет калибр 8,6 мм (патрон .338 Lapua Magnum) и может эффективно поражать цели на дистанции более 1,8 км. Наравне с мужчинами новинку применяют и снайперы-девушки.

Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована. Винтовка хороша и тем, что идет в комплекте с комплексом, который подобран под нее, начиная от прицела, заканчивая боеприпасом, настроенным под параметры винтовки Девушка-снайпер с позывным Маша, использующая BespokeGun Raptor Tactical

Одна из моделей BespokeGun была разработана совместно со специалистами-снайперами Российского университета спецназа (РУС) в Чечне. Образец получил наименование RusBespoke. Старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев назвал технологию, примененную при изготовлении оружия, "очень эффективной".

Частный российский производитель высокоточных винтовок Lobaev Arms заявлял еще в феврале 2023 года о планах кратного наращивания производства своего оружия. Как сообщил ТАСС основатель компании Владислав Лобаев, с начала проведения СВО компания унифицировала и облегчила конструкцию своих снайперских винтовок "Севастополь" и "Возмездие". Вся линейка изделий Lobaev Arms успешно применяется российскими снайперами в ходе спецоперации.

Кроме того, Лобаев рассказал, что компания разрабатывает снайперский комплекс из беспилотного летательного аппарата, вооруженного винтовкой. "Тот, кому удастся решить этот вопрос, навсегда изменит характер боевых действий", — считает он.

Запатентован новый патрон

В конце 2023 года Тульский патронный завод получил патент на промежуточный малоимпульсный патрон повышенной пробиваемости калибра 6,02 мм. По словам разработчиков, новый боеприпас должен занять нишу между используемыми в настоящее время патронами 5,45 и 7,62 мм. "По сравнению с первыми он обладает явно повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов защиты, а по сравнению со вторыми — более комфортной отдачей, значительно меньшими габаритами и весом используемого оружия", — уточняют создатели патрона в описании патента, добавляя, что в конечном итоге калибр патрона может измениться в большую или меньшую сторону.

Оставаясь условно малым калибром, патрон будет иметь лучшую баллистику, улучшенные характеристики бронепробития, поражая живую силу противника, находящуюся в небронированной или легкобронированной технике. Тульские оружейники провели комплекс экспериментов с новым боеприпасом и выяснили, что на дальности 300 м пуля перспективного патрона пробивает плиты толщиной до 10 мм из стали марки А3 (такая применяется в корпусах легкобронированных машин и бронежилетах) в 100% случаев.

Компактное оружие улучшается и находит новое применение

Пистолет-пулемет ППК-20 © Сергей Карпухин/ ТАСС

В текущем году ожидается принятие решения о включении пистолета-пулемета в носимый аварийный запас летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Впервые о том, что военлеты начали получать компактные и легкие образцы вооружений вместо автомата АКС-74У, стало известно осенью прошлого года. Предполагается, что складной укороченный "Калашников" будет заменен на пистолет-пулемет ПП-2000 или ППК-20. Оба образца ведут огонь патронами калибра 9х19 мм. Первый — один из самых легких в мире, его вес составляет 1,4 кг без боеприпасов и приклада (в качестве плечевого упора он может использовать запасной магазин). Второй продолжает испытываться в качестве оружия самозащиты летчиков. ППК-20 может использовать бронебойные патроны 7Н21, поражая цели в бронежилете класса защиты 3А, и имеет дальность выстрела по ростовой цели 360 м.

Модульный пистолет Лебедева, который проходил опытную эксплуатацию в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) "Булат" Росгвардии, будет улучшен. Об этом рассказали в концерне "Калашников" в июле прошлого года. В модификациях МПЛ и МПЛ1 изменят конструкцию, чтобы снизить усилие снаряжения магазина и увеличить надежность работы предохранителя. Помимо этого, в пистолете улучшат работу кнопки сброса магазина, внесут изменения в технологические процессы изготовления деталей.

1 декабря пресс-служба концерна заявила, что заказчиками из российских силовых ведомств поставлено свыше 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева (ПЛК). Короткоствольное оружие калибра 9 мм создано для замены пистолета Макарова (ПМ) и в 2021 году принято на вооружение МВД РФ. По словам президента концерна Алана Лушникова, с запуском ПЛК в серийное производство "Калашников" в 2023 году нарастил выпуск пистолетов в пять раз.

Виктор Бодров