Главком ВМФ заявил, что американские ракеты Tomahawk угрожают безопасности России

Николай Евменов также указал на планы других стран по ущемлению интересов России в Арктике путем пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Корабли ВМС США с крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk имеют возможность нанести массированный удар по объектам на большей части территории России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации океанских и морских направлений оказывают влияние такие основные факторы, как наличие мощных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море", - сказал Евменов, отметив в числе этих факторов "патрулирование в море на постоянной основе кораблей - носителей крылатых ракет большой дальности Tomahawk с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России".

Среди других источников угроз главком ВМФ назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море. Адмирал также указал на планы других стран по ущемлению интересов РФ в Арктике путем пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей. Главком отметил активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры в зарубежной Арктике.

Евменов также подчеркнул, что определенную опасность представляет развитие обстановки на направлениях, где сохраняются реальные предпосылки возникновения конфликтов, в которые может быть втянута Россия. "Каждое из этих направлений имеет выход к океанским и морским зонам, поэтому наша страна строит и развивает Военно-морской флот как неотъемлемую часть Вооруженных Сил", - заявил главком ВМФ.