В МО РФ рассказали о подвиге сорвавших наступление ВСУ танкистов

Экипаж танка под командованием Чингиса Очирова сковал маневры ВСУ и заставил их отступить

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге командира танка старшего сержанта Чингиса Очирова, боевая машина которого сорвала попытку прорыва оборонительных рубежей ВС РФ со стороны ВСУ. Как рассказали в военном ведомстве, экипаж танка под командованием Очирова сковал маневры ВСУ и заставил их отступить.

"Находясь на передовом рубеже обороны, Чингис Очиров командовал вверенным ему экипажем. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам экипаж танка остановил продвижение противника, сковал маневры его огневых средств, и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции. Смелые и самоотверженные действия старшего сержанта Чингиса Очирова, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге младшего сержанта Даниила Пурика, который был водителем при подвозе боеприпасов российской группировке войск на передовых позициях.

"В ходе очередного марша колонна, в составе которой двигался младший сержант Пурик, подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами, значительная часть колонны будет уничтожена, Даниил, умело маневрируя на участке местности, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеского обстрела", - добавили в военном ведомстве.