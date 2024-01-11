МО РФ сообщило о поражении десантниками украинских танка и БМП на артемовском направлении

Расчеты БПЛА также ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские десантники поразили с помощью беспилотников танк и БМП Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили [с помощью дрона] в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для наиболее эффективной работы по противнику расчеты БПЛА применяют метод парной работы, когда два квадрокоптера с нагрузкой последовательно поражают найденную цель. Кроме того, расчеты БПЛА ежедневно уничтожают десятки военнослужащих ВСУ.

"В рамках ведения активных боевых действий на артемовском направлении подразделения беспилотных летательных аппаратов ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат, а также FPV-дроны для уничтожения живой силы и вывода из строя боевой бронированной техники ВСУ", - отметили в военном ведомстве.