Минобороны РФ сообщило о захвате позиций ВСУ на запорожском направлении

Противник оказывал сопротивление, но оно было подавлено, уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подразделения российских десантников штурмом захватили позиции Вооруженных сил Украины у Вербового на ореховском участке запорожского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках ведения активных боевых действий у н. п. Вербовое на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", - говорится в сообщении.

В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.

"Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи. В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты", - добавили в военном ведомстве.

Десантники подавили сопротивление противника и уничтожили противостоящие им подразделения. Занятые позиции были переданы подразделениям закрепления.