Герой России майор Якубов вернулся в зону спецоперации

Якубов находится на фронте с апреля 2022 года, за это время он был трижды ранен

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Военнослужащий РФ, Герой России Ярослав Якубов вернулся в зону проведения специальной военной операции.

"Отдых не для меня, - сказал майор в беседе с ТАСС. - Я давно в строю, вернулся к своим ребятам в зону спецоперации. Как и всегда, выполняю поставленные задачи на фронте".

Якубов с апреля 2022 года находится в зоне СВО. Принимал участие в боевых действиях на самых оживленных и трудных участках фронта. Был трижды ранен, одно из ранений сопровождалось тяжелой контузией.

8 декабря 2023 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония по случаю Дня Героев Отечества. В торжественном мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Госнаграды из рук главы государства получили 15 военнослужащих - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Якубов.