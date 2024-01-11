Минобороны РФ показало боевую работу ударной группы ВКС

Летчики поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ударная группа боевых вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразила неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ударная группа армейской авиации поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

"Была поставлена боевая задача на нанесение авиационного удара по опорному пункту противника, целями были также легкобронированная, бронированная техника и живая сила противника. Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на исходный ориентир, далее выполнили авиационный удар с кабрированием неуправляемыми авиационными ракетами. По докладу авиационного наводчика цель была поражена", - рассказал о боевом вылете летчик вертолета Ми-35М на видео, предоставленном Минобороны.