МО РФ: танкисты уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации на купянском направлении

Оператор БПЛА зафиксировал активность на позициях противника и передал информацию военнослужащим группировки войск "Запад", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины при попытке ротации личного состава на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-72Б3 общевойсковой армии группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожил пехоту ВСУ при попытке ротации личного состава на линии боевого соприкосновения на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого оператором БПЛА, оборудованным прибором ночного видения, была зафиксирована активность на позициях ВСУ. Часть личного состава противника ночью оставила позиции и скрытно выдвинулась на точку эвакуации. Координаты двигающейся пехоты были переданы танкистам общевойсковой армии группировки войск "Запад", после чего экипаж танка Т-72Б3 выдвинулся на огневую позицию для нанесения удара. Кадры объективного контроля подтверждают попадание по целям.

"Танкисты общевойсковой армии Западной группировки войск регулярно наносят огневое поражение личному составу, вооружению и военной технике ВСУ на купянском направлении", - заключили в военном ведомстве.