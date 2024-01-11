МО РФ сообщило о поражении двух наблюдательных постов ВСУ на правом берегу Днепра

Цели были уничтожены огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 8 км, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Танкисты воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правобережье Днепра были обнаружены блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ. Для их уничтожения было принято решение задействовать танковое подразделение из состава гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр". С наступлением сумерек танковый экипаж Т-72Б3М оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 8 км уничтожил все заданные цели", - говорится в сообщении.