В группировке "Восток" указали на утрату ВСУ преимущества на южнодонецком направлении

Артиллерист с позывным Машук рассказал, что "противник сдулся"

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали гораздо меньше обстреливать позиции российских войск на южнодонецком направлении, украинская армия утратила преимущество. Об этом заявил ТАСС артиллерист группировки "Восток" с позывным Машук.

"Последние месяцы стало гораздо спокойнее на фронте. По нам, конечно, пытаются бить, но не так интенсивно, мы успеваем сделать свою работу. Раньше только приедешь на позицию, сразу в тебя прилетало. Сейчас уже проще", - сказал боец.

"Противник сдулся. Преимущество наше", - подчеркнул он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщал ТАСС, что авиация и артиллерия войск "Восток" в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на этом направлении.