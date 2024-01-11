11 января, 04:53
Военная операция на Украине

В группировке "Восток" указали на утрату ВСУ преимущества на южнодонецком направлении

Артиллерист с позывным Машук рассказал, что "противник сдулся"

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали гораздо меньше обстреливать позиции российских войск на южнодонецком направлении, украинская армия утратила преимущество. Об этом заявил ТАСС артиллерист группировки "Восток" с позывным Машук.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Последние месяцы стало гораздо спокойнее на фронте. По нам, конечно, пытаются бить, но не так интенсивно, мы успеваем сделать свою работу. Раньше только приедешь на позицию, сразу в тебя прилетало. Сейчас уже проще", - сказал боец.

"Противник сдулся. Преимущество наше", - подчеркнул он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщал ТАСС, что авиация и артиллерия войск "Восток" в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на этом направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине