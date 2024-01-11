На Кубани в Ейском районе пройдут учения с боевыми стрельбами и применением авиации

Проход на территорию полигона будет запрещен

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Тактические учения с выполнением боевой стрельбы и применением авиации пройдут на полигоне в Ейском районе Краснодарского края, жителей призвали соблюдать спокойствие. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ейского района.

"Сегодня, 11 января 2024 г., в течение дня на полигоне в районе с. Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации", - говорится в сообщении.

Власти призвали жителей соблюдать спокойствие, проход на территорию полигона будет запрещен.