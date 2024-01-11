Подводный ракетоносец "Князь Пожарский" выведут из эллинга 31 января

Его спустят на воду для достройки, уточнил источник в кораблестроительной отрасли

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") 31 января. Об этом ТАСС уточнил источник в кораблестроительной отрасли.

Ранее ТАСС сообщал, что это событие состоится в конце января.

"Восьмой по счету "стратег" семейства "Борей" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду для достройки 31 января", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства в декабре поставил задачу принять подводный крейсер "Князь Пожарский" в состав Северного флота до завершения 2024 года. В ходе госиспытаний по сложившейся практике "Князь Пожарский" выстрелит "Булавой" по полигону Кура на Камчатке.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет "Булава" разработки Московского института теплотехники.