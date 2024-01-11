"Калашников" поставил в войска 25 тыс. комплектов нового боевого снаряжения "Стрелок"

Комплект состоит из бронежилета с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков, рюкзака и транспортировочной сумки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил в российские войска 25 тыс. новых комплектов боевого снаряжения (КБС) "Стрелок". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") полностью выполнило обязательства по поставке 25 тыс. комплектов боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. КБС "Стрелок" является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили там.

Комплект состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Комплект обладает увеличенной площадью противоосколочной защиты, достигающей 70% от площади тела, отмечают в концерне. Впервые комплект был анонсирован на форуме "Армия-2023".