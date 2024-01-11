Минобороны РФ сообщило о поражении складов боеприпасов ВСУ

В ведомстве рассказали, что поражены два склада

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-и районах", - говорится в сообщении.