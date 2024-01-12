Боевые "трубачи": ко Дню трубопроводных войск

14 января в российской армии будет отмечаться День трубопроводных войск — специальных войск Тыла Вооруженных сил РФ. Праздник установлен указом президента России Владимира Путина в конце 2021 года. Однако части, обеспечивающие войска топливом, существуют не первое десятилетие. Они подавали горючее в блокадный Ленинград, под огнем бандформирований тянули магистрали в горах Афганистана и поили водой Крым, блокированный Украиной. ТАСС — об истории боевых "трубачей"

"Кровь" для моторов

В 1930-х годах Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) начала массово вооружаться танками, авиацией, бронемашинами, артиллерийскими тягачами, автотехникой. Все эти боевые машины требовали горючего. Поэтому нефтепродукты стали одним из важнейших материальных средств армии и шел поиск эффективных способов снабжения войск топливом. Высокопроизводительные трубопроводы для этого подходили как нельзя лучше.

Проект первого в военной истории полевого магистрального трубопровода принадлежит нашей стране. В 1933 году по заказу Управления снабжения горючим и смазочными материалами Рабоче-крестьянской Красной армии трест "Нефтепроводстрой" разработал сборно-разборную магистраль длиной 100 км, по которой за сутки можно было прокачать 350 т горючего. Боевые действия РККА накануне Великой Отечественной войны подтвердили, что армия нуждается в средствах доставки горюче-смазочных материалов на большие расстояния.

Одним из важных эпизодов истории военных трубопроводов стала уникальная топливная магистраль длиной 35 км, из которых большая часть проходила под водой — по дну Ладожского озера. Ее ввод в эксплуатацию 18 июня 1942 года стал первым отечественным опытом прокладки полевого трубопровода, пересекающего крупную водную преграду. Стальной трубопровод диаметром 100 мм, проложенный всего за 41 день, был рассчитан на перекачку 300–350 т горючего в сутки. По нему попеременно перекачивались различные сорта топлива, общий объем которого составил без малого 50 тыс. т. Вместе со знаменитой Дорогой жизни магистраль помогла выстоять Ленинграду, осажденному нацистскими войсками.

В последующие годы боевых действий полевые топливопроводы неоднократно использовались для транспортировки горючего через реки — к примеру, Дунай и Днепр. Формировались первые подразделения для обслуживания сборно-разборных полевых трубопроводов.

Исходя из опыта применения таких магистралей в Великой Отечественной войне по директиве министра обороны СССР 14 января 1952 года был сформирован отдельный батальон перекачки горючего. Именно эта дата стала считаться праздничной. В те же годы началась разработка, испытание и принятие на вооружение отечественных полевых магистральных трубопроводов.

Трубомонтажная машина ТУМ-150В © Владимир Зинин/ ТАСС

Сегодня на вооружении у трубопроводчиков стоит техника, позволяющая тянуть полевые магистральные трубопроводы в кратчайшие сроки и с минимальным участием человека. К примеру, трубомонтажная машина ТУМ-150В, по информации из открытых источников, укладывает и механизированно стыкует между собой трубы длиной 6 м со скоростью до 3,5 км/ч. Кадры ее работы показывало Минобороны РФ. По информации военного ведомства, российские полевые трубопроводы развертываются более чем втрое быстрее, чем их аналоги в зарубежных армиях, а производительность выше, чем у иностранных, в полтора раза.

Проверка Афганистаном

"Трубачи" (так еще называют военнослужащих трубопроводных войск) внесли неоценимый вклад в снабжение горючим советского контингента на территории Афганистана — по данным Минобороны РФ, на трубопроводные войска пришлось 80% (5,4 млн т) общего объема подвоза топлива. Общая протяженность магистралей превысила 1,2 тыс. км.

Прокладке полевых трубопроводов мешали как боевые действия, так и сложный горный рельеф. Но даже в этих условиях военные инженеры ставили рекорды — к примеру, впервые в мировой практике развернута магистраль длиной 184 км. Один из ее отрезков прошел через горный перевал на высоте 3 368 м. Уже через 12 дней после начала прокладки авиационный керосин начал поступать на склад горючего в районе Баграма. Работы провели специалисты 276-й трубопроводной бригады.

Кабул, 1987 год © Виктор Дубиль/ ТАСС

Геннадий Кулаков, командовавший в 1982–1983 годах эксплуатационным взводом бригады, в своей книге упоминал многочисленные диверсии, которые устраивали афганские моджахеды на линиях снабжения горючим, а также последующие засады на ремонтные группы, прибывавшие устранять их последствия. Боевики расстреливали трубы, а затем поджигали вытекающее горючее зажигательными или трассирующими пулями. Описывая боевую работу воинов-афганцев, Кулаков как один из ярких эпизодов вспоминал ликвидацию в сентябре 1982 года крупной аварии на важном участке трубопровода. Магистраль снабжала армейский склад 40-й армии — основы советского контингента в Афганистане. В помощь военнослужащим выделили танк и бронетранспортер, в котором расположились ремонтники.

Двигаясь вдоль трубопровода, группа издалека заметила густой дым: горел керосин из пробитой трубы. Бойцы решили ставить и перекрывать заслонки с двух сторон поврежденного участка, но необходимо было дождаться темноты — моджахеды наверняка устроили засаду в горах.

С последними лучами солнца началось то, чего мы ждали и чего опасались. Одновременно с двух сторон из ближайших нежилых зданий по танкам были выпущены кумулятивные снаряды из гранатометов. Одна граната ушла по касательной, чуть зацепив броню первого танка, другая пролетела мимо. Танки и БТР открыли огонь на поражение. Пламя пожара не утихало, а топливо, вытекающее из трубы, подпитывало огонь. Танки вели прицельный огонь по ближайшим развалинам. Вот тебе и настоящая война: пожар, танки стреляют, не хватает вертолетов… Минут через 20 стрельба прекратилась. Теперь был и наш выход Геннадий Кулаков автор книги "Трубачи. Повесть о воинах 276-й трубопроводной бригады"

Восстановить прокачку горючего в тот день не удалось: трубы оказались повреждены на протяженном отрезке магистрали. На обратном пути ремонтники вновь попали в засаду. К счастью, в темноте гранатометчик душманов промахнулся.

Всего же за шесть лет бригада, в которой служил Кулаков, потеряла 90 человек.

Гражданское применение

Широкие возможности трубопроводных войск постоянно востребованы и в мирное время — военнослужащие участвовали в устранении последствий техногенных аварий и стихийных бедствий.

В 2010 году, когда в нескольких российских регионах в очередной раз горели торфяники, а Москву заволокло сильнейшим смогом, командир 1454-го отдельного трубопроводного батальона Западного военного округа (ЗВО) полковник Вадим Гатиятов в программе "Военный совет" рассказал, что военные трубопроводы могут перекачивать не только горючее.

Трубопроводные войска <...> предназначены для подачи, перекачки горючего на базы, склады горючего. Например, от нефтеперерабатывающих заводов. Во время стихийных бедствий, как это было этим летом, мы можем и воду подавать Вадим Гатиятов командир 1454-го отдельного трубопроводного батальона ЗВО

Гатиятов сообщил, что его батальон действовал на территории Нижегородской, Рязанской, Владимирской и Московской областей, протянув около 200 км трубопроводов. Это позволило не только заправлять водой пожарную автотехнику непосредственно у места возгорания, но и обводнять торфяные поля, предотвращая новые пожары.

Специалисты войск помогали при ликвидации результатов взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, снабжали водой жителей городов Армянской ССР после разрушительного землетрясения 1988 года, неоднократно помогали тушить крупные лесные пожары.

В 2014 году Украина начала водную блокаду Крымского полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому регион снабжался водой из Днепра. Ситуация угрожала перерасти в экологическое бедствие. На помощь пришли Вооруженные силы РФ, развернув 80 км полевых трубопроводов и перекачав жителям Судакско-Феодосийского района 700 тыс. т питьевой воды.

© Алексей Павлишак/ ТАСС

В 2015 году военные трубопроводчики наполнили Северо-Крымский канал 1,7 млн т воды по коммуникациям общей длиной 250 км. Во время специальной военной операции российские войска освободили гидротехнический узел канала от украинских националистов и взорвали устроенную ими дамбу, восстановив водоснабжение.

2020 год может считаться одним из самых засушливых за 150 лет. И вновь помогли военные, связав Тайганское и Симферопольское водохранилища нитками трубопровода общей протяженностью более 800 км. По данным Минобороны РФ, полевые магистральные трубопроводы прокачивали до 50 тыс. т воды в сутки, обеспечив водоснабжение крымской столицы. Общий же объем перекачанной пресной воды превысил 6 млн т.

Виктор Бодров