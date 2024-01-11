Военные РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

На маршруте движения наблюдателей объявляли режим прекращения огня

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на наличие неразорвавшихся украинских боеприпасов в районе перехода специалистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС", - сообщили в оборонном ведомстве РФ.

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на наличие неразминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ и их доставку на станцию.

"В составе миссии четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию", - добавили в министерстве.