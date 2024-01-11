Авиация коалиции США за сутки восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что за сутки со стороны коалиции также зафиксирован случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сказал он.

За сутки со стороны коалиции также зафиксирован случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.