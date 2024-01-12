МО РФ сообщило об уничтожении минно-взрывных заграждений на купянском направлении

В ведомстве отметили, что при помощи окопных зарядов военнослужащие инженерно-саперных подразделений пробивают укрепления ВСУ в ходе боя

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Военные инженеры штурмовой группы западной группировки ВС РФ в ходе боевой работы уничтожили минно-взрывные заграждения и зачистили фортификации ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военные инженеры группировки войск "Запад" проводят комплекс мероприятий по разминированию местности от минно-взрывных и невзрывных заграждений, установленных боевиками ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО, а также при работе по зачистке фортификационных сооружений с использованием окопных зарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи окопных зарядов военнослужащие инженерно-саперных подразделений пробивают укрепления ВСУ в ходе боя, тем самым позволяют досмотровым группам работать в безопасности.

"Инженерные войска занимаются разминированием тыловых районов, местности, дорог, инженерной разведкой, проделыванием проходов в минных полях, во взрывных и невзрывных заграждениях. Работы много. Работа разная, интересная. Мы ходим впереди штурмовиков, для проделывания проходов для прохода перед заходом штурмовой группы. Наша задача - снять данные заграждения, как взрывные, так и невзрывные, т. е. это мины, колючая проволока, путанки, так называемые и т. д. В процессе штурма где-то нужно проделать проход для своей штурмовой группы в здании, заборе, сооружении, чтобы штурмовик мог спокойно зайти и работать", - рассказал командир инженерно-саперной роты Александр Архипов, его цитирует военное ведомство.

Он отметил, что ВСУ выставляет противотанковые заграждения, колючую проволоку, противопехотные мины, в большом количестве. В основном, по его словам, украинские военные используются не советские образцы, а иностранные.

Кроме того, инженерно-саперные подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в ходе выполнения боевых задач проводят разминирование районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов ВСУ, а также оказывают помощь местным жителям освобожденных в ходе проведения специальной военной операции населенных пунктов в разминировании приусадебных участков от опасных находок.