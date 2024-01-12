У самоходки "Мста-С" по опыту применения в СВО усилят защиту башни

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться" с этими самоходными артиллерийскими установками на поле боя

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на основе опыта ее применения в СВО получит доработки, касающиеся усиления защиты башни. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Доработки самоходка "Мста-С" по результатам применения в СВО получит. В частности, затронут улучшение конструктива башни, улучшат ее защиту. Будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться с этими САУ на поле боя", - сказал собеседник агентства.

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" активно применяется в зоне СВО. Она имеет несколько уникальных тактико-технических характеристик, среди которых высокая скорострельность, возможность ведения огня различными типами снарядов, а также возможность быстрого занятия и покидания огневой позиции.