ЦКБР объявил о создании базы данных трофейных украинских дронов

В Центре комплексных беспилотных решений также рассказали о том, что научились "допрашивать" беспилотники, узнавая таким образом о тенденциях технических решений и путях поставок

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в Жуковском составляют базу данных, в которой содержится информация о трофейных боевых дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их производителях. Об этом ТАСС сообщил глава ЦКБР Дмитрий Кузякин.

"В современной войне пленными бывают не только военнослужащие противника, но и дроны, которые попадают в руки наших бойцов. И эти дроны иногда рассказывают куда больше, чем живые люди. В ЦКБР научились "допрашивать" дроны. "Показания" одного дрона противника могут раскрыть тенденции в технических решениях, указать приоритеты украинского военного руководства на тот или иной сценарий боевого применения и даже раскрыть цепочки логистических поставок по Украине и всей Европе", - заявил Кузякин.

Глава ЦКБР отметил, что в базу также заносятся данные о сотрудниках украинских предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов. "Каждый дрон несет в себе информацию о людях, собиравших его и готовивших к боевому применению. Особенно, когда в сборке и прошивке участвует несколько человек и компаний. Мы научились выделять сотрудников сборочных производств противника и ведем картотеку всех, кто так или иначе касался попавших к нам боевых дронов. В настоящее время в базе ЦКБР десятки дронов и сотни карточек на сотрудников предприятий и артелей Украины", - подчеркнул Кузякин.

По словам специалиста, по итогам детального анализа каждого трофейного аппарата может быть получено 2 000 атрибутов информации. "Потом эти данные выльются в сотни тысяч производных атрибутов при сравнительном анализе. Проблем в "пленных" дронах нет. Наши военнослужащие научились давить и сбивать дроны врага в больших количествах и многие из них поступают в наш центр. Каждый такой дрон - это неоценимый вклад в знания о противнике и как следствие в обороноспособность страны", - заявил Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.