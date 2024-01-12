МО РФ заявило об уничтожении минометной позиции ВСУ в зоне дельты Днепра

Как сообщили в оборонном ведомстве, разведка десантников обнаружила дислокацию миномета ВС Украины в зоне ответственности подразделений ВДВ, "который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минометные расчеты воздушно-десантных войск уничтожили огневую позицию миномета Вооруженных сил Украины в зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений. Было принято решение на его подавление огнем из 82-мм миномета 2Б14 "Поднос", - говорится в сообщении.

"После первого выстрела расчет начинает работать быстро и четко, как отлаженный механизм. Артиллеристы-десантники ведут огонь на подавление огневой точки вражеского миномета на расстоянии до 7 тыс. м. Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения", - отметили в оборонном ведомстве.