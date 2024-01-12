Минобороны России сообщило об уничтожении польской самоходки на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что для этого использовали артиллерийский снаряд "Краснополь-М2"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ при помощи управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь-М2" уничтожили польскую самоходку Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия младшего сержанта Юрия Березина с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь-М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную-артиллерийскую установку Krab польского производства в районе Песчаного", - рассказал он.

Также, по данным Зыбинского, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" бригады спецназначения группировки в районе Свердловки уничтожил боевую бронированную машину украинского производства "Козак".