Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного опорного пункта ВСУ под Донецком

В ведомстве отметили, что в результате удара погибли более 15 украинских военнослужащих

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили под Донецком крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчетов 152-мм буксируемой гаубиц "Мста-Б" 114-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса нанесли поражение живой силе противника, закрепившегося на крупном опорном пункте под Донецком", - сообщили в Минобороны.

В результате удара погибли более 15 украинских военнослужащих. "Оператор разведывательного БПЛА своевременно выявил скопление личного состава ВСУ и передал координаты целей на командный пункт управления. Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчеты орудий нанесли огневое поражение живой силе противника, пытавшегося закрепиться в лесополосе", - добавили в ведомстве.

Для уничтожения укрепрайона украинских сил, как уточнили в МО, российские артиллеристы применили фугасные снаряды.