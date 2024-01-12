МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

В военном ведомстве подчеркнули, что армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" поразили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили их опорный пункт на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ. Армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основными целями являются укрепленные сооружения, опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты", - говорится в сообщении с уточнением, что речь идет об уничтожении опорного пункта ВСУ.

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России").