Минобороны России заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. <…> По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - рассказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что после выпуска снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).