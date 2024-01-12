МО РФ заявило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении

В военном ведомстве уточнили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчеты "Градов" Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения. Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО "Град" на купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

"Боевые задачи выполняем постоянно: как днем, так и ночью. В основном уничтожаем укрытую пехоту, бронированную технику противника. Командиры постоянно проводят занятия с личным составом. Поэтому после получения координат мы в течение нескольких минут открываем огонь по целям. Сегодня с расчетом выполняли две огневые задачи. Работали по укрытой пехоте", - сказал старший офицер батареи с позывным Метиз.