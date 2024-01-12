12 января, 02:54
Военная операция на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении под Донецком двух БМП Bradley

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В военном ведомстве отметили, что грамотная работа корректировщиков, а также навыки расчетов позволяют работать на упреждение и подбивать даже самую быструю технику

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили под Донецком две бронемашины пехоты (БМП) Bradley, сообщили ТАСС в Минобороны РФ со ссылкой на командира расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным Пуля.

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"Наша миссия подавлять противника всеми доступными методами. Из последнего могу выделить, как мы работали по БМП Bradley. Точными попаданиями мы уничтожили две единицы под Донецком", - приводит ведомство слова командира.

В Минобороны подчеркнули, что грамотная работа корректировщиков и навыки расчетов позволяют работать на упреждение и подбивать даже самую быструю технику, поставленную Киеву Западом. 

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