МО РФ заявило, что российские войска уничтожили с помощью дронов группу ВСУ под Соледаром

В военном ведомстве отметили, что действия расчетов БПЛА позволили штурмовым группам без потерь зайти на позиции Вооруженных сил Украины, зачистить их и закрепиться, тем самым выполнив боевую задачу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские войска при помощи сбросов гранат с дронов уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины под Соледаром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках ведения активных боевых действий на соледаро-артемовском направлении в ходе поддержки штурмовых групп десантников подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тульского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат для уничтожения живой силы ВСУ. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами оператор БПЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения - четыре военнослужащих ВСУ, перемещающиеся вдоль позиции. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа (выстрел осколочный гранотометный - прим. ТАСС), попадание в противника и его уничтожение. Ни одному из четырех боевиков не удалось остаться в живых", - говорится в сообщении.

Действия расчетов БПЛА позволили штурмовым группам без потерь зайти на позиции ВСУ, зачистить их и закрепиться, тем самым выполнив поставленную боевую задачу.