Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления БПЛА

В ведомстве отметили, что десантники нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям: наблюдательному пункту и пункту управления беспилотной авиацией противника. Корректировка огня и фиксация поражения осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу", - говорится в сообщении.

"Работаем ежедневно и очень часто. Ведем как контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, так и работаем по отдельным целям, будь то пехота ВСУ, боевая техника или выявленные пункты управления и укрепленные позиции. Уничтожаем противника днем и ночью. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу", - рассказал командир орудия с позывным Восток, его цитирует военное ведомство.