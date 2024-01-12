МО РФ заявило об уничтожении до 20 военных ВСУ в районе Работина Запорожской области

В военном ведомстве также сообщили, что уничтожен вражеский легкобронированный автомобиль

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащие отряда "Барс" уничтожили до 20 бойцов Вооруженных сил Украины в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военные, несущие службу на передней линии обороны в районе н. п. Работино Запорожской области, с помощью квадрокоптера с тепловизором зафиксировали скопление украинских националистов в районе пункта временной дислокации и передали координаты артиллеристам. Батареей гаубиц Д-30 было незамедлительно нанесено огневое поражение по району сосредоточения", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, при помощи средств объективного контроля зафиксировано уничтожение до 20 военных противника, а также вражеского легкобронированного автомобиля.

"Работы меньше не становится. Работаем и днем и ночью. Но ответный огонь со стороны противника открывается уже реже", - привели в Минобороны слова представителя отряда "Барс-8" с позывным Сапа.