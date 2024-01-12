12 января, 10:20

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

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Министр обороны проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении. 

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