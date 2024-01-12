Шойгу поручил КТРВ модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные

Глава Минобороны отметил, что в настоящее время "основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) поручил модернизировать обычные боеприпасы, имеющиеся в достаточном количестве, в высокоточные. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве, подчеркнул Сергей Шойгу, в категорию высокоточных", - сообщили в ведомстве.

"Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям", - приводят в Минобороны слова Шойгу.