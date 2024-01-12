КТРВ нарастила производство самых востребованных высокоточных средств поражения в пять раз

Глава корпорации Борис Обносов рассказал, что это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Производство наиболее востребованных высокоточных средств поражения увеличено АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в пять раз. Об этом глава КТРВ Борис Обносов доложил министру обороны России Сергею Шойгу во время проверки выполнения ГОЗ на предприятии корпорации в Московской области.

"Генеральный директор корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз. Борис Обносов подчеркнул, что это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7", - сообщили в Минобороны РФ.