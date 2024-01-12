Шойгу: КТРВ организовала серийное производство управляемых модульных планирующих бомб

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции и управляемых модульных планирующих бомб. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", - цитируют министра в российском военном ведомстве.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".