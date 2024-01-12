Российские военнослужащие сорвали нападение условного НВФ на военный городок в Киргизии

Тренировка проводилась в максимально приближенных к реальности условиям, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной базы в Киргизии сорвали нападение условного незаконного вооруженного формирования на военный городок. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Дежурной смене поступил сигнал о приближающемся "незаконном вооруженном формировании" с целью захвата военных объектов. Группа антитеррора при поддержке БТР-82А выдвинулась к месту происшествия. По прибытии военнослужащие оценили обстановку, приняв решение заблокировать "противника" в кольцо и произвести полное уничтожение. Инженерно-саперное подразделение провело осмотр на предмет минирования территории и после полного уничтожения "противника" был проведен осмотр транспортного средства, на котором передвигались условно нападавшие. Военнослужащие отработали порядок поиска и уничтожения самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тренировка проводилась в максимально приближенных к реальности условиям. Для этого были задействованы различные средства имитации: дымовые шашки, взрывпакеты и свето-шумовые гранаты, а также стрельба холостыми патронами.

Объединенная российская военная база в Киргизии структурно входит в состав Центрального военного округа. В качестве авиационного компонента Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности используется для обеспечения безопасности воздушного пространства. На базе развернуты штурмовики Су-25СМ и модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. В ее состав также входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное беспилотниками "Орлан-10".