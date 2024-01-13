Академия Минобороны России запатентовала полевую малогабаритную кухню на мотовездеходе

Согласно патенту, устройство позволяет кипятить воду и готовить до двух горячих блюд

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Минобороны РФ запатентовала передвижную полевую малогабаритную кухню на мотовездеходе. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Полезная модель относится к полевым техническим средствам продовольственной службы, а именно к техническим средствам приготовления и транспортирования пищи, предназначенным для приготовления горячей пищи мобильным группам людей в полевых условиях. Технической задачей полезной модели является обеспечение возможности быстрого перемещения полевой малогабаритной кухни своим ходом внутри лесистой местности вслед за личным составом мобильной группы <…> при обеспечении личного состава мобильной группы горячим питанием", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Передвижная полевая малогабаритная кухня позволяет кипятить воду и готовить до двух горячих блюд, уточняется в документе. Она включает в себя тепловой блок, защитные крышки, дымовую трубу и технологическое оборудование - пищеварочные котлы для приготовления блюд, водонагреватель, топливную систему. Тепловой блок и технологическое оборудование жестко зафиксированы на шестиколесном базовом шасси мотовездехода.

Как уточняется в реферате, у ранее известных аналогичных конструкций есть недостатки, выраженные в том, что личному составу приходится переносить вручную оборудование кухни силами минимум четырех человек. Вес таких конструкций составляет не менее 80 кг. При этом применение грузового автомобиля для перевозки кухни внутри лесистой местности невозможно. В случае если передислоцироваться нужно на значительное расстояние (свыше 500 м) по лесистой местности, личный состав при переноске таких кухонь устанет. Технической задачей малогабаритной кухни является обеспечение возможности быстрого перемещения своим ходом, что решается за счет конструкции.

Предполагается, что в составе экипажа передвижной кухни будет один человек - повар, он же водитель. В случае необходимости перемещения из одного района в другой повар заводит силовую установку шестиколесного мотовездеходного базового шасси. Затем он вслед за личным составом перемещается в новый район выполнения задачи. Шасси обладает большой проходимостью, имеет небольшие размеры, вес и хорошую маневренность, может даже преодолевать неглубокие водоемы и речки.

Эта кухня может быть использована в Вооруженных силах РФ или других силовых структурах, отмечается в документе.