Минобороны России сообщило о срыве минометчиками ротации ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что в ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны бронетехники ВСУ в направлении своих позиций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минометчики мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 120-мм минометов 2Б11 мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны бронетехники ВСУ в направлении своих позиций. После оперативной передачи координат по месту высадки националистов расчеты минометов 2Б11 незамедлительно открыли огонь.

"Ранним утром расчеты 120-мм минометов 2Б11 получили координаты целей. Движение боевиков ВСУ заметили наши разведчики. Парни дежурят днем и ночью. Возле опорника ВСУ группа военнослужащих разгружала боекомплект. С двух минометов отработали не больше 15 минут и накрыли весь квадрат. На видео с БПЛА было видно, что горит боекомплект, боевики разбегаются, бросают ящики", - поделился старший офицер батареи с позывным Береза, его цитирует военное ведомство.