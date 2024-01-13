В Минобороны России заявили, что группировка войск "Юг" поразила три бригады ВСУ

Отражены четыре контратаки Вооруженных сил Украины, отметил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки", - сказал Астафьев. По его словам, противник потерял до 265 военнослужащих убитыми и ранеными.

Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и дроны поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, опорный пункт и 25 блиндажей, а также боевую машину пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены четыре миномета, а средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.