МО РФ заявило об уничтожении гаубицы ВСУ западного производства в районе Артемовска

В военном ведомстве отметили, что на Артемовском направлении подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают активные боевые действия, успешно продвигаясь северо-западнее Артемовска

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Костромских артиллеристов десантников уничтожил гаубицу ВСУ западного производства северо-западнее Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила у в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу "Мста-Б". Костромские артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив вражескую САУ, у которой сдетонировал боекомплект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Артемовском направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Южной группировки войск продолжают активные боевые действия, успешно продвигаясь северо-западнее Артемовска.

"Большую роль в этом играют артиллеристы гвардейского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при овладении ими опорными пунктами украинских формирований", - отметили в военном ведомстве.