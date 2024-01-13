МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

В военном ведомстве отметили, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 в составе ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. <…> В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

"Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей", - рассказал летчик Ка-52.