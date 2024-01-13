МО РФ: расчеты комплексов "Пенициллин" вычислили артиллерию ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 13 января. Расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" с помощью звукометрического комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вскрыли позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО. Комплекс артиллерийской разведки был развернут на особо активном участке фронта. С его помощью артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия противника на расстоянии до 50 км.
В состав комплекса входит выносное и мачтовое оборудование, при помощи которого настраиваются сектора для боевой работы расчета. Отмечается, что эффективность работы комплекса даже при плохих погодных условиях позволяет в разы повысить точность корректуры боевой работы артиллерии при контрбатарейной борьбе.