МО РФ: расчеты комплексов "Пенициллин" вычислили артиллерию ВСУ на купянском направлении

В ведомстве рассказали, что благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия противника на расстоянии до 50 км

ТАСС, 13 января. Расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" с помощью звукометрического комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вскрыли позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО. Комплекс артиллерийской разведки был развернут на особо активном участке фронта. С его помощью артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия противника на расстоянии до 50 км.

В состав комплекса входит выносное и мачтовое оборудование, при помощи которого настраиваются сектора для боевой работы расчета. Отмечается, что эффективность работы комплекса даже при плохих погодных условиях позволяет в разы повысить точность корректуры боевой работы артиллерии при контрбатарейной борьбе.